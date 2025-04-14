ФСБ задержала иностранца за доставку в Россию мощных взрывных устройств

ФСБ задержала гражданина Молдавии за доставку в Россию мощных взрывных устройств

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего гражданина Молдавии за доставку в Россию мощных взрывных устройств. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и 222.1 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

В ведомстве рассказали, что иностранец действовал по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мужчину завербовали в декабре 2023 года для подготовки терактов в России. В Кишиневе украинцы передали ему деньги на приобретения машины Toyota Land Cruiser Prado с тайником в виде аккумуляторной батареи с тремя взрывными устройствами массой 1,6 килограмма каждое.

В 2024 году гражданин Молдавии приехал на этом автомобиле в Россию и планировал заложить взрывные устройства в тайники в Волгограде и Саратове.

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