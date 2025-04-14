Бывший дом создателя Microsoft выставлен на продажу

Mansion Global: За бывший дом Билла Гейтса во Флориде просят 23,5 млн долларов

Бывший дом одного из создателей IT-корпорации Microsoft Билла Гейтса ищет нового владельца. Особняк площадью 880 квадратных метров оценили в 23,5 миллиона долларов (1,97 миллиарда рублей), пишет Mansion Global.

По данным источников издания, компания LLC, которая прежде владела усадьбой, аффилирована с Гейтсом. Согласно документам, организация числилась собственником дома в течение девяти лет. Особняк располагается на восточном побережье Флориды, на острове Джупитер-Айленд, считающимся укромным курортным раем. В поместье четыре спальни и семь ванных, комнаты имеют открытую планировку, что удобно для приема гостей, в доме есть собственный бар, кабинет, отделанный массивом дерева. Особняк оснащен акустической системой и умным освещением. Пристроенный к особняку гараж рассчитан на восемь автомобилей, где предусмотрена зарядная станция для электрокаров. Также имеется патио, крытый бассейн и спа-зона с подогревом. Предмет особой гордости домовладельца — собственная набережная длиной в 61 метр и частный док с подъемником, выдерживающим до 136 центнеров.

Сделка с другой недвижимостью мультимиллиардера — апартаментами на Пятой авеню в Нью-Йорке — принесла Гейтсу убытки в сотни тысяч долларов. Причиной продажи стали изменившиеся планы его дочери: она вышла замуж и передумала переезжать в купленную отцом квартиру.