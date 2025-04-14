Власти Германии решили заселить беженцами баварскую деревню

Bild: В деревне с населением 79 человек хотят разместить до 45 беженцев

Власти планируют разместить до 45 украинских беженцев в немецкой деревне Гунцесрид-Зеге (земля Бавария, район Верхний Алльгой) с населением всего 79 человек, передает Bild.

По данным журналистов, это вызвало резкое недовольство среди местных жителей. Как уточнил бургомистр общины Блайхах-Гунцесрид Кристоф Эндрес (ХСС), решение о размещении украинцев принимали окружные власти.

«Мы проинформировали общественность и интенсивно занимаемся этим вопросом. Место не подходит. Интеграция в этих условиях затруднена», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что депутат европейского парламента, член «Альтернативы для Германии» Максимилиан Крах заявил: половина украинских беженцев в ФРГ не работает, а живет на пособия.