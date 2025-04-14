Глава МИД Нидерландов подтвердил дату новых переговоров США и Ирана по ядерной программе

Вельдкамп: Следующий раунд переговоров США и Ирана пройдет 19 апреля в Риме

Следующий раунд переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе пройдет 19 апреля в Риме. Данную информацию подтвердил глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп, сообщает ТАСС.

Нидерландский министр иностранных дел заявил, что Иран не должен становиться государством, обладающим ядерным оружием, и этого необходимо добиться путем переговоров. «Эти переговоры сейчас ведутся. И они продолжатся в субботу», — сказал он.

По словам Вельдкампа, слухи о проведении встречи американской и иранской делегаций в Нидерландах не соответствуют действительности, поскольку переговоры состоятся в Риме.

Первый раунд непрямых переговоров Ирана и США прошел 12 апреля в столичном Маскате при посредничестве Омана. Иранская сторона была представлена министром иностранных дел Аббасом Аракчи, американская — спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.