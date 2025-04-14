Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:06, 14 апреля 2025Мир

Глава МИД Нидерландов подтвердил дату новых переговоров США и Ирана по ядерной программе

Вельдкамп: Следующий раунд переговоров США и Ирана пройдет 19 апреля в Риме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Следующий раунд переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе пройдет 19 апреля в Риме. Данную информацию подтвердил глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп, сообщает ТАСС.

Нидерландский министр иностранных дел заявил, что Иран не должен становиться государством, обладающим ядерным оружием, и этого необходимо добиться путем переговоров. «Эти переговоры сейчас ведутся. И они продолжатся в субботу», — сказал он.

По словам Вельдкампа, слухи о проведении встречи американской и иранской делегаций в Нидерландах не соответствуют действительности, поскольку переговоры состоятся в Риме.

Первый раунд непрямых переговоров Ирана и США прошел 12 апреля в столичном Маскате при посредничестве Омана. Иранская сторона была представлена министром иностранных дел Аббасом Аракчи, американская — спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о потере переданных Украине F-16 при невыясненных обстоятельствах

    Российский военный рассказал о влиянии Пригожина на его решение пойти на СВО

    Внешность 64-летнего Шона Пенна на новых фото вызвала споры в сети

    В России предложили создать рейтинг авиакомпаний

    Еще одного боевика украинского нацбата арестовали в Херсонской области

    В Европе допустили увеличение поставок газа из России

    Хинштейн сообщил о ранении троих детей в Курской области

    Москвичам пообещали «метеорологическое чудо» на Пасху

    НАСА и «Роскосмос» продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС

    Устроивший поджог в подмосковном ТЦ подросток снимал отчет для куратора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше