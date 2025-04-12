Переговоры США и Ирана завершились

Tasnim: В Омане завершились переговоры США и Ирана

В Маскате завершились переговоры США и Ирана по ядерной сделке при посредничестве Омана. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Раунд непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, который начался сегодня в Маскате (...), завершился», — сообщается в публикации.

Иранская сторона была представлена Министром иностранных дел (МИД) Аббасом Аракчи, американская — спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Оманские дипломаты выступили в качестве посредников. По данным МИД Ирана, Уиткофф и Аракчи «несколько минут пообщались лично», покидая место проведения встречи.

Непрямые переговоры по иранской ядерной программе начались 12 апреля. По данным Reuters, стороны обсудили ослабление некоторых санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

