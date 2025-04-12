Содержание переговоров США и Ирана в Омане раскрыли

Reuters: США и Иран обсудят ослабление санкций и ограничение ядерной программы

На переговорах в Омане США и Иран обсудят ослабление некоторых санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Содержание предстоящих переговоров раскрыл агентству Reuters оманский источник, пишет РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что во время встречи стороны будут сосредоточены на деэскалации региональной напряженности и обмене заключенными.

Делегация Ирана во главе с министром иностранных дел страны Аббасом Аракчи уже прибыла в Оман для переговоров, которые сегодня ожидаются в Маскате.

Ранее спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что США готовы идти на компромисс. Он добавил, что появление у Ирана ядерного оружия является красной линией для США.

