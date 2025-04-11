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22:08, 11 апреля 2025Мир

В США заявили о готовности к компромиссам в переговорах с Ираном

WSJ: Уиткофф заявил о готовности США идти на компромиссы в переговорах с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

США готовы идти на компромиссы в переговорах с Ираном по ядерной сделке. Об этом заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, его цитирует The Wall Street Journal (WSJ).

Он подчеркнул, что появление ядерного оружия у Тегерана является «красной линией» для Вашингтона. «Полагаю, что наша стартовая позиция состоит в демонтаже вашей [иранской ядерной] программы», — сказал Уиткофф.

Однако, по его словам, США могут найти пути добиться компромисса с Ираном.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал разрешение на прямой диалог с администрацией Трампа в случае успеха непрямых переговоров. При этом отмечалось, что соответствующее решение он принял под давлением других высших должностных лиц, многие из которых воспринимают возможную войну с США и усугубляющийся экономический кризис как экзистенциальные угрозы для исламской республики.

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