Лидер Ирана согласился на прямые переговоры с США

Верховный лидер Ирана дал разрешение на прямые переговоры с США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал разрешение на прямой диалог с администрацией президента США Дональда Трампа в случае успеха непрямых переговоров. Об этом сообщает The New York Times.

«После многочасового обсуждения Хаменеи пошел на уступки. По словам двух чиновников, он дал разрешение на переговоры, сначала непрямые, через посредника, а затем, если все пройдет гладко, на прямые контакты с американскими переговорщиками», — сказано в сообщении.

По данным издания, иранский лидер принял это решение под давлением других высших должностных лиц, многие из которых воспринимают возможную войну с Соединенными Штатами и усугубляющийся экономический кризис как экзистенциальные угрозы для исламской республики.

Прежде аятолла Хаменеи отказывался принять предложение о переговорах с администрацией Трампа, упрекая нового хозяина Белого дома в навязывании Тегерану своих интересов. В свою очередь, американский президент неоднократно высказывался в пользу сделки с Ираном по его ядерной программе, не исключая, однако, и военного решения этого вопроса.