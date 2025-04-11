Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:56, 11 апреля 2025Мир

Лидер Ирана согласился на прямые переговоры с США

Верховный лидер Ирана дал разрешение на прямые переговоры с США
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout via Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал разрешение на прямой диалог с администрацией президента США Дональда Трампа в случае успеха непрямых переговоров. Об этом сообщает The New York Times.

«После многочасового обсуждения Хаменеи пошел на уступки. По словам двух чиновников, он дал разрешение на переговоры, сначала непрямые, через посредника, а затем, если все пройдет гладко, на прямые контакты с американскими переговорщиками», — сказано в сообщении.

По данным издания, иранский лидер принял это решение под давлением других высших должностных лиц, многие из которых воспринимают возможную войну с Соединенными Штатами и усугубляющийся экономический кризис как экзистенциальные угрозы для исламской республики.

Прежде аятолла Хаменеи отказывался принять предложение о переговорах с администрацией Трампа, упрекая нового хозяина Белого дома в навязывании Тегерану своих интересов. В свою очередь, американский президент неоднократно высказывался в пользу сделки с Ираном по его ядерной программе, не исключая, однако, и военного решения этого вопроса.

    Обсудить
    Последние новости

    Началась встреча Путина и спецпосланника Трампа

    США поддержали увеличение ЕС помощи Украине

    Германия и Британия направили России предупреждение

    Нидерланды обеспечат Украину ПВО на 150 миллионов евро

    Цены на российскую нефть упали

    Футболистов чемпионата Италии заподозрили в нелегальных ставках

    В России назвали инициаторов решения об атаках на суда на Балтике

    Затянутого под пресс на картонном заводе россиянина сняли на видео

    Врач призвала не отказываться от хлеба и макарон

    Киллер в костюме химзащиты расправился с мужчиной в российском поселке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше