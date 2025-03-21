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12:04, 21 марта 2025Мир

Иран пообещал раздать врагам увесистых пощечин

Хаменеи: Иран раздаст увесистых пощечин врагам страны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Тегеран готов дать «увесистую пощечину» любому, кто нанесет вред иранскому народу. Об этом заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время трансляции на своем официальном сайте.

«Они [американцы] должны знать, что мы никогда не инициировали конфликт, но каждый, кто причинит зло [Ирану], встретит увесистую пощечину», — сказал верховный лидер.

7 марта стало известно, что Соединенные штаты хотят заключить сделку с Ираном по его ядерной программе и урегулировать этот вопрос. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что он выступает против появления «еще одного государства с ядерным оружием» и сделает все, чтобы это пресечь.

8 марта Хаменеи ответил на обращение Трампа, упрекнув Белый дом в навязывании своих интересов, и отказался принять предложение о переговорах с администрацией главы государства.

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