Иран пообещал раздать врагам увесистых пощечин

Тегеран готов дать «увесистую пощечину» любому, кто нанесет вред иранскому народу. Об этом заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время трансляции на своем официальном сайте.
«Они [американцы] должны знать, что мы никогда не инициировали конфликт, но каждый, кто причинит зло [Ирану], встретит увесистую пощечину», — сказал верховный лидер.
7 марта стало известно, что Соединенные штаты хотят заключить сделку с Ираном по его ядерной программе и урегулировать этот вопрос. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что он выступает против появления «еще одного государства с ядерным оружием» и сделает все, чтобы это пресечь.
8 марта Хаменеи ответил на обращение Трампа, упрекнув Белый дом в навязывании своих интересов, и отказался принять предложение о переговорах с администрацией главы государства.