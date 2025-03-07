Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:05, 7 марта 2025Мир

Трамп допустил военное решение иранского ядерного вопроса

Трамп выступил за сделку с Ираном, но не исключил военного решения
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил за сделку с Ираном по его ядерной программе, но не исключил решения этого вопроса путем применения военной силы. С таким заявлением он выступил в интервью Fox News.

«Есть два пути — военный или сделка, и я предпочел бы сделку, потому что не хочу вредить Ирану», — подчеркнул американский лидер.

Трамп отметил, что способен заключить с Ираном соглашение, которое станет «столь же хорошим, как если бы США победили военным путем». Он добавил, что стремится к дипломатическому урегулированию иранского ядерного вопроса.

Ранее американский лидер заявил, что США хотят заключить сделку с Ираном по его ядерной программе. Он отметил, что направил по этому поводу послание верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи.

    Обсудить
    Последние новости

    В США судят одного из организаторов теракта в «Крокусе». Что известно о международном террористе по кличке Джафар?

    В Голливудской студии произошла стрельба

    Индекс Мосбиржи рухнул после заявления Трампа о новых санкциях

    Зеленский отказался ехать в Эр-Рияд на переговоры с США

    Самую красивую женщину в мире заподозрили в употреблении наркотиков

    Сотрудник казначейства потребовал у главы российского села взятку за ремонт дороги

    Российских военных посадили на «джихад-машины» несовершеннолетнего сына Кадырова

    В США назвали противников сделки по украинским ресурсам

    Раскрыта дата снижения цен на кофе

    Женщин предупредили об опасности некоторых эзотерических практик

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше