Трамп допустил военное решение иранского ядерного вопроса

Трамп выступил за сделку с Ираном, но не исключил военного решения

Президент США Дональд Трамп выступил за сделку с Ираном по его ядерной программе, но не исключил решения этого вопроса путем применения военной силы. С таким заявлением он выступил в интервью Fox News.

«Есть два пути — военный или сделка, и я предпочел бы сделку, потому что не хочу вредить Ирану», — подчеркнул американский лидер.

Трамп отметил, что способен заключить с Ираном соглашение, которое станет «столь же хорошим, как если бы США победили военным путем». Он добавил, что стремится к дипломатическому урегулированию иранского ядерного вопроса.

Ранее американский лидер заявил, что США хотят заключить сделку с Ираном по его ядерной программе. Он отметил, что направил по этому поводу послание верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи.