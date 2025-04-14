Губернатор раскрыл подробности попытки удара ВСУ по Орловской области

Орловский губернатор Клычков: При попытке атаки ВСУ дома получили повреждения

В результате попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область незначительные повреждения получили дома. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Нашими силами ПВО уничтожены 10 БПЛА противника. Пострадавших нет, несколько жилых домов в Дмитровском районе получили незначительные повреждения», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что на местах происшествия работают сотрудники оперативных служб. Клычков поблагодарил российских военных за отражение атаки.

По данным Минобороны, за ночь над Орловской областью сбили 10 беспилотников. Всего над Россией за ночь 14 апреля удалось перехватить 52 дрона. Под удар попали Брянская, Курская, Тульская, Калужская и Белгородская области.