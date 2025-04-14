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10:40, 14 апреля 2025Экономика

Идею сократить женщинам рабочий день на час раскритиковали в Госдуме

Бессараб: Из-за сокращения рабочего дня женщин в РФ будут реже брать на работу
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Сокращение рабочего дня для женщин приведет к гендерному неравенству и нежеланию работодателей трудоустраивать таких работников. Идею депутата Игоря Антропенко раскритиковала его коллега, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает «Газета.Ru».

По словам парламентария, инициатива снизить рабочее время вернет рынок труда на сто лет назад, когда женщин не хотели брать на работу. В настоящий момент сокращенный рабочий день уже распространяется на несовершеннолетних, инвалидов и женщин, трудящихся в сельской местности.

«Возрастная категория работает сокращенную продолжительность рабочего времени, то есть несовершеннолетние, инвалиды по состоянию здоровья. Либо это условия труда, отличающиеся от нормальных — вредные производства, опасные производства вне зависимости от гендерной принадлежности», — напомнила Бессараб.

Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день хотя бы на один час, чтобы у них оставалось больше времени на семью. Сделать это необходимо с сохранением заработной платы. По его словам, у молодой девушки нет времени на выстраивание личной жизни и семьи, если она возвращается с работы уставшей.

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