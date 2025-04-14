Информация о краже Россией 1,7 миллиона украинских артефактов оказалась фейком

Данные о краже Россией 1,7 млн единиц украинских ценностей оказались фейком

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий заявил, что Россия якобы украла более 1,7 миллиона единиц украинского культурного наследия. В интервью агентству «Укринформ» он заявил, что Москва торгует ими на черном рынке, но благодаря сотрудничеству с западными партнерами Киев возвращает вывезенные для продажи за границу артефакты. Эта информация оказалась фейком и не получила распространения в российских СМИ.

Россию не в первый раз пытаются обвинить в разрушении культурного наследия Украины. В 2023 году глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг подобные заявления. Он сказал, что не существует никаких доказательств подобных действий Москвы. «В этом ряду и попытки шельмовать Россию за так называемые разрушения украинского культурного наследия. Хотя никаких фактов никто предъявить на этот счет не может, их просто не существует», — говорил он.

Кроме того, Россия старается вернуть похищенные из музеев объекты. Так, в 2022 году сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, были возвращены в краеведческий музей Мелитополя после похищения при предыдущем руководстве. Пропажу реликвий, которые намеревались вывезти на территорию Западной Украины, обнаружили после начала специальной военной операции. По словам исполняющего обязанности директора музея Евгения Горлачева, благодаря военной администрации, а также работникам музея, удалось вернуть в том числе коллекцию советского и немецкого оружия, которая представляет большую историческую ценность.

Также известно, что Россия поддерживает уже существующие культурные учреждения и содействует открытию новых музеев на территории новых регионов. Еще в 2022 году президент России Владимир Путин поручил проработать меры по восстановлению разрушенных зданий музеев и созданию современных экспозиций в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

При этом сообщалось о случаях кражи украинской стороной объектов культурного наследия. В 2022 году житель Мариуполя рассказал, что украинские военные забирали экспонаты из Мариупольского краеведческого музея, где они размещали свои позиции, в частности, у одного из них видели музейную саблю.

В 2023 году хранитель фондов музея Мариуполя Андрей Ладкин сообщил о неудачной попытке Вооруженных сил Украины украсть музейное оружие в Мариуполе. В марте 2022 года украинские военные выломали решетку на одном из тыльных окон музея, влезли в помещения и взломали все имеющиеся в нем шкафы и сейфы. Однако один дореволюционный сейф, в котором хранилась коллекция холодного оружия, они открыть не смогли. Благодаря этому она не была похищена и уничтожена пожаром, который случился после.

Ладкин также рассказал, как украинские военные перед бегством из города вывезли некоторые экспонаты Мариупольского краеведческого музея, в том числе грамоту Екатерины Второй и редкую Библию XVIII века в переводе Иоганна Гутенберга.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».