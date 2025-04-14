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15:46, 14 апреля 2025Мир

Министр обороны Италии назвал изъян «коалиции желающих»

Глава Минобороны Италии Крозетто назвал «коалицию желающих» теоретической силой
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: IMAGO / Andrea Calandra / Globallookpress.com

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал «коалицию желающих» для помощи Украине теоретической силой. Его заявление прозвучало в интервью газете La Stampa.

«Коалиция желающих — теоретическая военная сила, которая может быть развернута на Украине, но на данный момент для этого нет условий и предпосылок», — отметил политик.

По его словам, данная коалиция не способна стать европейским столпом НАТО на фоне возможного сокращения военного присутствия США на континенте. Крозетто призвал страны альянса заняться обеспечением собственной обороны, а не «политическими заявлениями».

Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что страны, входящие в «коалицию желающих», имеют разные мнения по вопросу урегулирования украинского конфликта, из-за чего их переговоры пока не дали результатов.

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