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17:00, 14 апреля 2025Мир

Каллас заявила об увеличении объема средств на оружие для Украины

Каллас: Страны ЕС выделили на оружие Киеву больше средств, чем в 2024 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / GLEB SOBOLIEV / ARENAAKCJI / Globallookpress.com

В 2025 году страны Европейского союза (ЕС) выделили Украине на оружие больше средств, чем в 2024 году. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает ТАСС.

«Страны ЕС уже выделили 23 миллиарда евро Украине. В прошлом году они выделили 20 миллиардов евро, однако вместе с США — это было до 40 миллиардов евро», — сказала она.

Глава европейской дипломатии призвала страны Евросоюза нарастить военную поддержку Киева.

Ранее Каллас заявила, что страны ЕС уже поставили Киеву две трети из обещанных двух миллионов артиллерийских снарядов. Она отметила, что для достижения устойчивого мира на Украине якобы необходимо «оказывать максимальное давление на Россию».

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