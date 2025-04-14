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09:21, 14 апреля 2025Мир

Каллас рассказала о поставленных на Украину боеприпасах

Каллас: Украине поставили уже две трети из обещанных боеприпасов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Juan Medina / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) уже поставили Киеву две трети из обещанных двух миллионов артиллерийских снарядов. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Совершенно ясно, что мы должны поддерживать Украину, и я рада, что у нас уже есть две трети в рамках моей инициативы по боеприпасам. Но нам необходимо делать больше», — рассказала политик.

Глава европейской дипломатии также отметила, что для достижения устойчивого мира на Украине необходимо якобы «оказывать максимальное давление на Россию».

19 марта Каллас предложила предоставить Украине два миллиона крупнокалиберных боеприпасов. Их стоимость оценивалась в пять миллиардов евро. При этом дипломаты нескольких европейских стран раскритиковали ее предложение о новом пакете помощи Украине.

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