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06:48, 14 апреля 2025Бывший СССР

«Купол Донбасса» сорвал сотни атак беспилотников ВСУ

Штаб Обороны ДНР: «Купол Донбасса» сорвал 317 атак беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Сергей Аверин

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвала 317 атак украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру Донецкой народной республики (ДНР), сообщает Telegram-канал «Штаб Обороны ДНР».

По его данным, за «Купол Донбасса» обнаружил и перехватил сотни дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецком, Макеевкой и Горловкой. В Киевском районе Донецка вблизи жилых кварталов также были перехвачены два разведывательных беспилотника самолетного типа.

«В Горловке подавлены украинский ударный беспилотник Darts, нацеленный на жилые кварталы, и FPV-дрон с самодельным взрывным устройством на борту, который должен был атаковать молокозавод», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на краснолиманском направлении, войдя в село Новомихайловка в ДНР.

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