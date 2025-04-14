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00:33, 14 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска вошли в село в ДНР

Военкор Симонов сообщил, что ВС России зашли в Новомихайловку
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российские войска продвинулись на краснолиманском направлении, войдя в село Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военкор Александр Симонов в Telegram-канале.

«Идут тяжелые бои», — кратко написал Симонов, отметив, что сейчас солдаты Вооруженных сил (ВС) России пытаются закрепиться в этом населенном пункте.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС России вошли в окрестности курского села Горналь. Там также шли активные бои с украинской армией.

12 апреля российским военнослужащим удалось взять под контроль поселок Калиново в ДНР.

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