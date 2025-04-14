Лавров высказался о признании властями США идиотизма команды Байдена

Лавров: Команда Трампа сочла идиотизмом решение Байдена не говорить с Россией

Команда американского президента Дональда Трампа отнеслась к отсутствию диалога с Россией как к «идиотизму», доставшемуся в наследство от администрации его предшественника Джо Байдена. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» высказался глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров.

«Пришли люди, которые нам сказали: у нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем», — заявил он.

Как ответственные международные игроки, Москва и Вашингтон не должны допустить, чтобы различие в национальных интересах переросло в конфронтацию, отметил Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ рассказал, что Россия ни за кем не бегает ради отмены санкций. По словам Лаврова, «незаконные» санкции против России разрушили процесс глобализации мировой экономики