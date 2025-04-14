Лавров высказался о санкциях

Лавров: Россия ни за кем не бегает ради отмены санкций

Россия ни за кем не бегает ради отмены санкций. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы, как вы знаете, ну, если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить», — сказал он.

По его словам, санкции против России показали, что глобализации мировой экономики не существует. Лавров подчеркнул, что этот процесс был разрушен не нынешним президентом США Дональдом Трампом, а его предшественником Джо Байденом, который «сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики».

Ранее Лавров высказался о статусе соглашения России и США по Украине. «Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто. Они обсуждаются», — сказал он.