Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:19, 14 апреля 2025Мир

Лавров высказался о санкциях

Лавров: Россия ни за кем не бегает ради отмены санкций
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Россия ни за кем не бегает ради отмены санкций. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы, как вы знаете, ну, если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить», — сказал он.

По его словам, санкции против России показали, что глобализации мировой экономики не существует. Лавров подчеркнул, что этот процесс был разрушен не нынешним президентом США Дональдом Трампом, а его предшественником Джо Байденом, который «сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики».

Ранее Лавров высказался о статусе соглашения России и США по Украине. «Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто. Они обсуждаются», — сказал он.

    Обсудить
    Последние новости

    В Сумах прогремели взрывы

    В российском городе после многолетних жалоб с дорожного знака снимут трусы

    Лавров высказался о санкциях

    Фигуристка Муравьева объяснила отчисление из академии Плющенко

    На Западе оценили успехи России в СВО словами «чувствуют приближающуюся победу»

    В Италии отреагировали на критику украинцев по поводу учебников с картой России с Крымом

    Напавшего на полицейского в Москве американца поместили в психбольницу

    В США раскрыли план Зеленского получить больше помощи от Запада

    Бельгийский политик обвинил Евросоюз в лицемерии из-за Украины

    Зеленский предложил лидерам Европы приехать 9 мая в Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше