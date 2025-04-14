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21:08, 14 апреля 2025Мир

Лавров высказался о статусе соглашения России и США по Украине

Лавров: Россия и США еще не согласовали ключевые параметры соглашения по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Россия и США еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».

«Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто. Они обсуждаются», — отметил глава российского МИД.

На вопрос журналистов о том, удалось ли в ходе состоявшихся контактов с американской стороной сформулировать ключевые параметры будущего соглашения, министр ответил отрицательно.

В том же интервью Сергей Лавров заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа появились разумные люди, с которыми российская сторона обсуждает вопросы деятельности посольств. Он также подчеркнул, диалог Москвы и Вашингтона «туго, но восстанавливается». По его словам, главное — это наличие у обеих сторон желания нормализовать двусторонние отношения.

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