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20:59, 14 апреля 2025Мир

Лавров заметил в администрации Трампа разумных людей

Лавров: В администрации президента США Трампа появились разумные люди
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В администрации президента США Дональда Трампа появились разумные люди, с которыми российская сторона обсуждает вопросы деятельности посольств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».

«Сейчас вот разумные люди в администрации, которые там наконец-то появились после того, как байденовские ставленники ушли или их отодвинули от дел, они с нами решают элементарные, казалось бы, вопросы жизнедеятельности дипломатической миссии в стране, с которой у тебя не разорваны дипломатические отношения», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, диалог между Россией и США «туго, но восстанавливается». По его словам, главное — это наличие у обеих сторон желания нормализовать двусторонние отношения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что президент США Дональд Трамп понимает суть украинского конфликта лучше, чем европейские лидеры. По словам министра, нынешний глава Белого дома стал «чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой».

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