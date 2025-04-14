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15:24, 14 апреля 2025Ценности

Марк Эйдельштейн объяснил нежелание работать с Канье Уэстом

Эйдельштейн отказался от работы с Канье Уэстом из-за разных взглядов на жизнь
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Марк Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн . Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский актер Марк Эйдельштейн объяснил нежелание сотрудничать с американским рэпером и дизайнером Канье Уэстом. Интервью с ним публикует проект «Вписка» на YouTube.

23-летняя звезда «Аноры» рассказал, что отказался от работы с Уэстом, поскольку не разделяет его взгляды. «У нас разные взгляды в музыке, моде и вообще по жизни (...) Идеологически я не могу придумать себе, почему с чуваком, который раньше для меня был [крутым], сейчас я должен двигаться вместе», — уточнил Эйдельштейн.

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При этом Эйдельштейн уточнил, что не видит рисков в работе с эпатажным музыкантом. «Риски не просчитываются. Работа с Balenciaga — это тоже своего рода {{риски||В 2022 году Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии из-за рекламы с игрушечными мишками в стиле БДСМ.}}. Я могу работать с ними, потому что они признали свои ошибки», — пояснил он.

В феврале Марк Эйдельштейн также высказался о своем стиле.

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