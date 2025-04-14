Марк Эйдельштейн объяснил нежелание работать с Канье Уэстом

Эйдельштейн отказался от работы с Канье Уэстом из-за разных взглядов на жизнь

Российский актер Марк Эйдельштейн объяснил нежелание сотрудничать с американским рэпером и дизайнером Канье Уэстом. Интервью с ним публикует проект «Вписка» на YouTube.

23-летняя звезда «Аноры» рассказал, что отказался от работы с Уэстом, поскольку не разделяет его взгляды. «У нас разные взгляды в музыке, моде и вообще по жизни (...) Идеологически я не могу придумать себе, почему с чуваком, который раньше для меня был [крутым], сейчас я должен двигаться вместе», — уточнил Эйдельштейн.

При этом Эйдельштейн уточнил, что не видит рисков в работе с эпатажным музыкантом. «Риски не просчитываются. Работа с Balenciaga — это тоже своего рода {{риски||В 2022 году Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии из-за рекламы с игрушечными мишками в стиле БДСМ.}}. Я могу работать с ними, потому что они признали свои ошибки», — пояснил он.

В феврале Марк Эйдельштейн также высказался о своем стиле.