Мать российской школьницы рассказала продолжение истории с воткнутой в глаз ручкой

RT: В Приморье провели операцию школьнице, которой мальчик воткнул ручку в глаз

В Приморье мать школьницы, которой мальчик воткнул ручку в глаз, намерена подать иск о компенсации вреда здоровью к родителям обидчика, продолжение этой истории публикует RT.

По данным издания, к сегодняшнему дню девочке уже провели операцию — врачам удалось вытащить осколки инородного предмета из глаза. Операция длилась 4,5 часа. «Дочку выписали, сейчас она на домашнем лечении», — уточнила мать пострадавшей.

Тем временем родительница помимо иска в суд намеренна добиться того, чтобы напавшего на ее дочь мальчика поместили в спецучреждение. С ее слов, после случившегося школьника по решению суда на 48 часов помещали в центр временной изоляции для несовершеннолетних, но сейчас он уже дома.

Об инциденте в российской школе стало известно 2 апреля. После случившегося возбудили уголовные дела. Сообщалось, что девочке удалось сохранить зрение.