Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:03, 14 апреля 2025Экономика

Миллиардер заявил о последствиях «хуже рецессии» из-за пошлин Трампа

Далио: Пошлины Трампа могут привести к краху денежно-кредитной системы
Вячеслав Агапов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пошлины президента США Дональда Трампа могут обернуться чем-то хуже рецессии. О таких последствиях торговой политики Вашингтона предупредил основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, миллиардер Рэй Далио, его слова приводит CNBC.

Сейчас экономика страны близка к рецессии, но потенциальные риски еще хуже — действия Трампа могут привести к краху денежно-кредитной системы.

«Я думаю, что прямо сейчас мы находимся в точке принятия решений и очень близки к рецессии. И, боюсь, произойдет что-то хуже, чем рецессия, если мы с этим не справимся», — пояснил Далио.

По словам миллиардера, его больше беспокоят перебои в торговле, растущий долг США и то, что развивающиеся мировые державы разрушают международную экономическую и геополитическую структуру, которая существовала с момента окончания Второй мировой войны. Совместное влияние этих факторов влечет за собой крайне разрушительные последствия.

«Мы переходим от многосторонних отношений, которые во многом являются американским миропорядком, к одностороннему мировому порядку, в котором существует серьезный конфликт», — добавил он.

Ранее в британской газете The Financial Times допустили, что торговая война, которую президент США Дональд Трамп объявил Китаю, окончится провалом. Так, большинство стран понимают, что различные доводы его советников являются лишь показухой. «Пока Трамп у власти, на США нельзя положиться, и ни один здравомыслящий лидер не присоединится к нему в крестовом походе против Китая», — отмечают авторы.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на вопрос об ударе по Сумам

    Расчленивший подругу россиянин зарабатывал на футболках с жертвой и попал под статью

    Бывшего депутата думы российского города освободили по УДО

    ЕКА завершило испытания энергокомплекса корабля Space Rider

    В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в результате ракетного удара по Сумам

    50-летняя женщина с внешностью 30-летней раскрыла свой секрет

    Россиянка зарубила топором троих детей

    Медведев тремя словами ответил на призыв Мерца ударить по Крымскому мосту

    Два российских бойца сбежали из зоны СВО. Их нашли во время рейда в трех тысячах километров от передовой

    В сети появились фото Мадонны без фильтров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше