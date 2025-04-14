Миллиардер заявил о последствиях «хуже рецессии» из-за пошлин Трампа

Далио: Пошлины Трампа могут привести к краху денежно-кредитной системы

Пошлины президента США Дональда Трампа могут обернуться чем-то хуже рецессии. О таких последствиях торговой политики Вашингтона предупредил основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, миллиардер Рэй Далио, его слова приводит CNBC.

Сейчас экономика страны близка к рецессии, но потенциальные риски еще хуже — действия Трампа могут привести к краху денежно-кредитной системы.

«Я думаю, что прямо сейчас мы находимся в точке принятия решений и очень близки к рецессии. И, боюсь, произойдет что-то хуже, чем рецессия, если мы с этим не справимся», — пояснил Далио.

По словам миллиардера, его больше беспокоят перебои в торговле, растущий долг США и то, что развивающиеся мировые державы разрушают международную экономическую и геополитическую структуру, которая существовала с момента окончания Второй мировой войны. Совместное влияние этих факторов влечет за собой крайне разрушительные последствия.

«Мы переходим от многосторонних отношений, которые во многом являются американским миропорядком, к одностороннему мировому порядку, в котором существует серьезный конфликт», — добавил он.

Ранее в британской газете The Financial Times допустили, что торговая война, которую президент США Дональд Трамп объявил Китаю, окончится провалом. Так, большинство стран понимают, что различные доводы его советников являются лишь показухой. «Пока Трамп у власти, на США нельзя положиться, и ни один здравомыслящий лидер не присоединится к нему в крестовом походе против Китая», — отмечают авторы.