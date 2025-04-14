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02:37, 14 апреля 2025Экономика

Трампу предрекли провал в торговой войне с Китаем

FT: Торговая война Трампа против КНР обречена на провал по трем причинам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Торговая война, которую президент США Дональд Трамп объявил Китаю, обречена на провал. Об этом сообщается в статье в британской газете The Financial Times.

По мнению автора статьи, есть три причины, по которым планы Трампа потерпят неудачу. Так, большинство стран понимают, что различные доводы его советников являются лишь показухой. «Пока Трампу власти, на США нельзя положиться, и ни один здравомыслящий лидер не присоединится к нему в крестовом походе против Китая», — предрекли в публикации.

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Кроме того, внешняя политика США зависит от рынка госдолга. При этом сам Китай «хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение против США».

Ранее Китай зеркально повысил импортные пошлины на товары из США до 125 процентов. В комитете по тарифам Госсовета КНР заявили, что крайне высокие пошлины Вашингтона на китайскую продукцию стали серьезным нарушением международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла.

2 апреля Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на продукцию из 185 стран. Базовая ставка составила 10 процентов, однако для ряда государств пошлины достигли 30-55 процентов.

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