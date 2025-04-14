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13:57, 14 апреля 2025Бывший СССР

Молдавия запретила Гагаузии назначать прокурора в автономии

Конституционный суд Молдавии запретил назначать Гагаузии прокурора в регионе
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ducu Rodionoff / Shutterstock / Fotodom

Конституционный суд (КС) Молдавии запретил назначать прокурора автономному территориальному образованию (АТО) Гагаузия в составе республики. Решение инстанции огласила судья Домника Маноле, передает ТАСС.

«Объявляются неконституционными статья № 21 (о прокуратуре) закона об особом правом статусе Гагаузии, пункт 3 статьи № 25 и статья № 26 Закона о прокуратуре Республики Молдова», — заявила в ходе оглашения решения КС республики.

Теперь в Молдавии упразднили ряд полномочий прокурора гагаузской автономии. Теперь генпрокурор Молдавии не обязан координировать назначение прокурора в Гагаузии с властями региона.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала о тяжелых условиях в тюрьме во время содержания там по уголовному делу о ее коррупционной деятельности. Она добавила, что более двух недель была в одной из худших тюрем Молдавии.

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