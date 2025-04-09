Гуцул рассказала об условиях содержания в тюрьме

Гуцул рассказала, что тяжело переносила арест в тюрьме

Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что тяжело переносила арест в тюрьме № 13 с плохими условиями содержания. Ее слова передает ТАСС.

Глава Гагаузии рассказала, что более двух недель находилась в заключении в тюрьме, считающейся одной из самых худших по условиям содержания. Гуцул добавила, что ей было тяжело и морально, и физически, отметив, что непросто перенесла разлуку с детьми, одному из которых только два года.

Ранее Гуцул прокомментировала решение суда о ее домашнем аресте, указав, что продолжит доказывать свою невиновность. «Гагаузия ждет, Гагаузия требует моего присутствия. Спасибо, что судья дал возможность сегодня обнять моих детей», — сказала политик.

До этого Гуцул смягчили меру пресечения. Ее переведут под домашний арест сроком на 30 суток, приговор в зале заседания встретили аплодисментами.