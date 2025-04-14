Мощный пожар площадью в несколько тысяч квадратных метров сняли на видео в Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади в три тысячи квадратных метров

В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади несколько тысяч квадратных метров. Возгорание сняли на видео, кадры публикует Telegram-канал Shot.

По информации издания, мощный пожар произошло на улице Маршала Новикова. О пострадавших не сообщается. Предварительно, площадь возгорания составила три тысячи «квадратов».

В МЧС подтвердили факт пожара и рассказали, что к месту происшествия выехала передвижная лаборатория. Также спасатели сообщили, что в ликвидации участвуют более 50 пожарных.

Ранее сообщалось, что взрыв и пожар возле ТЭЦ напугал жителей Оренбурга. Часть горожан пожаловалась на прекращение электроснабжения.