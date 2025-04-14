Москвичам пообещали аномальное тепло

Синоптик Вильфанд: Со вторника в Москве будет теплее нормы на 4-5 градусов

Со вторника, 15 апреля, погода в Москве будет теплее нормы на четыре-пять градусов. Аномальную температуру жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, завтра в столице сойдет снег. В среду он окончательно растает в городе, а в четверг — по всей области. Так, 16 апреля столбики термометров покажут 18-20 градусов тепла, а на следующий день — до плюс 17-22 градусов, причем осадков в оба дня не будет. «Со вторника начинается именно та весна, о которой все спрашивают. В течение этой недели можно забыть о заморозках — ночные температуры будут выше пятиградусных отметок. Днем во вторник температура поднимется выше 15 градусов, что на четыре градуса выше нормы, это уже майская погода. И со вторника по пятницу температура будет на четыре-пять градусов выше нормы», — поделился информацией Вильфанд.

Столь теплую погоду он связал с влиянием антициклона — по его западной периферии идет приток теплых южных воздушных масс. Он предупредил, что в дальнейшем в апреле будут наблюдаться «сумасшедшие погодные характеристики».

Ранее в этот же день Роман Вильфанд заявил, что начиная с пятницы, 18 апреля, столицу ждет июньская погода. Эксперт уточнил, что земля уже существенно прогрелась, так что даже в ночное время при высоком давлении и малооблачной погоде подстилающая поверхность не будет сильно охлаждаться.