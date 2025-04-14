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15:58, 14 апреля 2025Экономика

Москвичам пообещали июньскую погоду в апреле

Синоптик Вильфанд: С 18 апреля Москву ждет июньская погода
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С пятницы, 18 апреля, Москву ждет июньская погода. Аномальное тепло жителям пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам специалиста, земля уже существенно прогрелась, так что даже в ночные часы при высоком давлении и малооблачной погоде подстилающая поверхность не будет сильно охлаждаться. «В ночь на пятницу минимальная температура прогнозируется в диапазоне около плюс 10 градусов, а дневная — выше 20 градусов тепла. Такой показатель на шесть-восемь градусов выше климатической нормы», — поделился информацией он.

Ожидаемую же в Пасху погоду столичные синоптики называют «метеорологическим чудом». Так, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что днем 20 апреля воздух в городе прогреется до плюс 20 градусов, а ночью столбики термометров покажут не ниже 9-12 градусов тепла.

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