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11:08, 14 апреля 2025Россия

На поле в Новой Москве нашли торчащий из земли корпус ракеты

На поле у деревни Кривошеино в Новой Москве нашли деталь ракеты
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Новой Москве на поле у деревни Кривошеино нашли деталь ракеты. Об этом сообщила Baza в Telegram.

Как выяснило издание, часть снаряда обнаружил сотрудник научного центра, который занимается сельским хозяйством. Территорию, где нашли фрагмент, оцепили.

Пост сопровождается фотографиями, на которых видно торчащий из земли корпус ракеты без опознавательных знаков. При этом воронки и других следов вокруг детали нет.

Ранее в лесу в районе московского поселка Круги нашли кустарный дрон из фанеры и бутылки. Как стало известно, к конструкции на скотч был прикреплен электродвигатель с батареей. Предположительно, беспилотник упал 16 марта во время попытки атаки со стороны Украины на Москву и Подмосковье. По одной из версий, при помощи него украинские военные могли тестировать боевую нагрузку.

ЖЗЛ
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