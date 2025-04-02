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13:48, 2 апреля 2025Россия

Дрон из фанеры и бутылки нашли в московском лесу

Mash: Дрон из фанеры и бутылки нашли в лесу в московском поселке Круги
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Дрон из фанеры и бутылки нашли в лесу в московском поселке Круги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, к устройству на скотч был прикреплен электродвигатель с батареей. Кустарный беспилотник заметили лесники.

Как утверждает Mash, кто-то с помощью устройства мог тестировать боевую нагрузку. Предположительно, беспилотник упал 16 марта во время массовой атаки БПЛА на Москву и Подмосковье.

До этого сообщалось, что момент уничтожения дрона в жилищном комплексе (ЖК) «Южная битца» в Ленинском городском округе Московской области попал на видео. На кадрах зафиксирована вспышка во дворах жилых домов.

Тогда обломки дрона угодили на строящийся многоэтажный дом, в котором пока никто не живет. В результате инцидента никто из граждан не пострадал, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

ЖЗЛ
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