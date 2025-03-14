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08:28, 14 марта 2025Россия

Момент уничтожения дрона в подмосковном ЖК попал на видео

Уничтожение дрона в ЖК в Ленинском округе Подмосковья попало на видео
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Момент уничтожения дрона в жилищном комплексе (ЖК) «Южная битца» в Ленинском городском округе Подмосковья попал на видео. Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видна вспышка во дворах жилых домов.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в результате инцидента никто из граждан не пострадал.

По данным главы региона, обломки дрона угодили на строящийся многоэтажный дом, в котором пока никто не живет.

Помимо этого два беспилотника были ликвидированы над Балашихой — обломки первого упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг, а другой дрон сбили в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы. Воробьев отметил, что там тоже никто не пострадал.

Утром 14 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на окраине Обнинска силами ПВО сбит беспилотник.

ЖЗЛ
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