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10:22, 14 апреля 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение армии России под Красноармейском

Deep State: ВС РФ продвинулись под Красноармейском
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом свидетельствует карта украинского аналитического центра Deep State.

Уточняется, что в районе населенного пункта Удачное сократились позиции украинской армии. Сообщается также о продвижении в районе села Котляровка. Оно идет несколько дней, пишет Deep State.

Кроме того, сообщается о установлении контроля над новыми позициями в районе Валентиновки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ концентрируют свои силы на покровском направлении в ДНР. «Противник старается как можно дольше удержать продвижение наших подразделений», — рассказал он.

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