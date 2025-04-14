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12:21, 14 апреля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о задержании двойного агента-террориста

Служба безопасности Украины заявила о задержании во Львове инструктора полигона
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «Службы безопасности Украины»

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о задержании инструктора полигона, который готовил теракт против командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства страны.

«Задокументировано, что агент получил от куратора "карт-бланш" на выбор способа ликвидации украинских военных», — отмечено в публикации.

Заявляется, что инструктор Яворивского полигона, расположенного к северо-западу от Львова, якобы связан с Федеральной службой безопасности России (ФСБ) и является «двойным» агентом. В ведомстве раскрыли несколько сценариев ликвидации командиров ВСУ, которые должен был использовать инструктор полигона.

СБУ уведомили задержанного о подозрении в государственной измене. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее ФСБ России задержала иностранца за доставку в страну мощных взрывчатых устройств. Наемник действовал по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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