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12:30, 14 апреля 2025Бывший СССР

На Украине Жванецкого обвинили в пропаганде российского империализма

Институт Нацпамяти Украины: Жванецкий занимался пропагандой империализма
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yury Pilipenko / Globallookpress.com

Рожденный в Одессе сатирик Михаил Жванецкий прожил большую часть жизни в России и якобы занимался пропагандой российского империализма. В украинофобии юмориста обвинила комиссия Института Нацпамяти Украины, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Творческая деятельность Жванецкого не связана с развитием украинской культуры, одновременно вполне соответствует определению русификации, (...) что может быть квалифицировано как пропаганда российской имперской политики», — говорится в отчете института.

Отмечается, что сатирик посещал Крым после присоединения региона к России в результате референдума, а также получал российские государственные награды.

Ранее министерство культуры Украины подвело итоги 10 лет декоммунизации. За прошедший период в стране переименовали около 1 тысячи населенных пунктов, а также 25 административных районов и 27 районов в городах.

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