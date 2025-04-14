Австрийский полковник Райснер: Русские чувствуют приближающуюся победу

Российские военнослужащие добиваются успехов на поле боя и чувствуют приближающуюся победу. Таким образом успехи РФ в спецоперации на Украине оценил австрийский полковник Маркус Райснер в интервью Neue Zurcher Zeitung.

«Скажем прямо: русские чувствуют себя так же, как в апреле 1945 года на Зеловских высотах, глядя на Берлин. Они верят, что победа не за горами», — высказался Райснер.

Он также отметил, что постоянные спекуляции в Европе о том, что у Москвы якобы заканчиваются ресурсы и что она долго не продержится, совершенно нецелесообразны. По мнению эксперта, вопрос следует ставить по-другому: сколько сможет продержаться Киев.

Ранее опрошенные агентством Associated Press эксперты заявили, что президент России Владимир Путин как никогда близок к достижению целей на Украине. Они указали, что армия РФ добивается устойчивого прогресса на поле боя, а ее противники пытаются справиться с нехваткой людей и оружия из-за возможного прекращения помощи от США.