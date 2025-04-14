Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:15, 14 апреля 2025Мир

На Западе оценили успехи России в СВО словами «чувствуют приближающуюся победу»

Австрийский полковник Райснер: Русские чувствуют приближающуюся победу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские военнослужащие добиваются успехов на поле боя и чувствуют приближающуюся победу. Таким образом успехи РФ в спецоперации на Украине оценил австрийский полковник Маркус Райснер в интервью Neue Zurcher Zeitung.

«Скажем прямо: русские чувствуют себя так же, как в апреле 1945 года на Зеловских высотах, глядя на Берлин. Они верят, что победа не за горами», — высказался Райснер.

Он также отметил, что постоянные спекуляции в Европе о том, что у Москвы якобы заканчиваются ресурсы и что она долго не продержится, совершенно нецелесообразны. По мнению эксперта, вопрос следует ставить по-другому: сколько сможет продержаться Киев.

Ранее опрошенные агентством Associated Press эксперты заявили, что президент России Владимир Путин как никогда близок к достижению целей на Украине. Они указали, что армия РФ добивается устойчивого прогресса на поле боя, а ее противники пытаются справиться с нехваткой людей и оружия из-за возможного прекращения помощи от США.

    Обсудить
    Последние новости

    В Сумах прогремели взрывы

    В российском городе после многолетних жалоб с дорожного знака снимут трусы

    Лавров высказался о санкциях

    Фигуристка Муравьева объяснила отчисление из академии Плющенко

    На Западе оценили успехи России в СВО словами «чувствуют приближающуюся победу»

    В Италии отреагировали на критику украинцев по поводу учебников с картой России с Крымом

    Напавшего на полицейского в Москве американца поместили в психбольницу

    В США раскрыли план Зеленского получить больше помощи от Запада

    Бельгийский политик обвинил Евросоюз в лицемерии из-за Украины

    Зеленский предложил лидерам Европы приехать 9 мая в Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше