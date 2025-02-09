AP: Путин как никогда близок к достижению целей СВО на Украине

Президент России Владимир Путин как никогда близок к достижению целей на Украине. Такими словами оценили успехи России в проведении специальной военной операции (СВО) опрошенные Associated Press (AP) эксперты.

Армия РФ добивается устойчивого прогресса на поле боя, а их противники пытаются справиться с нехваткой людей и оружия из-за возможного прекращения помощи от США. На этом фоне у российского лидера практически нет стимулов садиться за стол переговоров, как бы ни уговаривал или ни угрожал президент США Дональд Трамп.

«Трамп хвастается своим мастерством заключения сделок, но Путин не откажется так просто от того, что он считает исконными землями России на Украине, и не упустит шанс наказать Запад и подорвать его альянсы и безопасность, вынудив Киев придерживаться политики нейтралитета», — поясняют собеседники AP.

По словам посла Великобритании в США с 2016 по 2019 год сэра Кима Дарроха, Трамп, возможно, хочет оставить о себе память как о миротворце, но «история не будет к нему благосклонна, если он пойдет на уступки Путину». Сделка в пользу Москвы станет сигналом «о слабости Америки», согласилась бывший пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

О телефонном разговоре Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным стало известно 9 февраля. Ранее Трамп допустил личную встречу с главой России. Он отметил, что по-прежнему намерен провести переговоры с Путиным, подчеркнув, что украинскому конфликту необходимо положить конец.