На Западе раскрыли итог торговой войны США с Китаем

Профессор Дизен: Торговая война с Китаем дорого обойдется США

Торговая война с Китаем дорого обойдется США. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Эта экономическая война будет дорогостоящей ошибкой», — написал он.

По словам профессора, Китай в значительной степени самодостаточен, в то время как США чрезвычайно зависят от КНР в плане редкоземельных металлов.

Ранее глава министерства коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины способны привести к гуманитарному кризису. Он отметил, что «взаимные» пошлины США нанесут огромный ущерб развивающимся странам.