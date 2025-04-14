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15:26, 14 апреля 2025Мир

На Западе раскрыли итог торговой войны США с Китаем

Профессор Дизен: Торговая война с Китаем дорого обойдется США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: China Daily / Reuters

Торговая война с Китаем дорого обойдется США. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Эта экономическая война будет дорогостоящей ошибкой», — написал он.

По словам профессора, Китай в значительной степени самодостаточен, в то время как США чрезвычайно зависят от КНР в плане редкоземельных металлов.

Ранее глава министерства коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины способны привести к гуманитарному кризису. Он отметил, что «взаимные» пошлины США нанесут огромный ущерб развивающимся странам.

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