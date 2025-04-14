Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:43, 14 апреля 2025Мир

На Западе раскрыли недостатки немецких танков на Украине

Telegraph: Немецкие Leopard 2 не предназначены для украинского поля боя
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Немецкие танки Leopard 2, на которые Киев возлагал большие надежды, оказались малоэффективными в условиях украинского фронта. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на закрытые данные Минобороны Германии.

«Leopard 2 не предназначены для украинского поля боя — они эффективны только при хорошей поддержке с воздуха, которой у Украины нет», — сказано в публикации.

Издание отмечает, что такие танки крайне уязвимы перед атаками дронов, однако из-за сложной конструкции Leopard 2 их ремонт на поле боя практически невозможен. Из-за этого поврежденные машины приходится отправлять в Польшу для восстановления.

27 марта появилась информация о том, что российские войска атаковали ремонтную базу Вооруженных сил Украины в Кривом Роге, на которой ремонтировали танки немецкого производства.

    Обсудить
    Последние новости

    Суд ликвидировал Фонд Ройзмана

    Недавно открытая пасхальная комета попала в объектив российского фотографа

    Пенсионерка шлепнула внучку тапком и оказалась за решеткой

    Взрыв произошел возле церкви в Москве

    Страна НАТО выступила против поставок оружия на Украину

    Устранение боевика ВСУ назвали ответом на обстрелы приграничья России

    Названы задачи китайского J-36

    Крупнейшие покупатели российской нефти снизили ее закупки

    Стала известна дата избрания нового канцлера Германии

    В сети испугались за здоровье Скриптонита из-за его внешности на новом фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше