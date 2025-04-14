Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:06, 14 апреля 2025Мир

На Западе рассказали о военном истощении Украины

Полковник армии Франции Карресс: Мы видим падение морального духа Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sofiia Gatilova / Globallookpress.com

Украина сталкивается с глубоким истощением в военной, экономической и энергетической сферах, а ее мобилизационные ресурсы уже на исходе. Об этом заявил полковник армии Франции и кавалер ордена Почетного легиона Эрве Карресс изданию Stratpol.

«Сегодня мы наблюдаем истощение Украины: ее военных и человеческих ресурсов. Также мы видим падение морального духа украинского общества», — сказал он.

Также Карресс отметил, что, несмотря на западные санкции, российская экономика «чувствует себя уверенно» и продолжает расти, обходя по показателям большинство западных стран, в частности европейские.

Ранее французский полковник заявил, что в 2025 году Украину ждет дефицит людских и материальных ресурсов.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл потери ВСУ

    Тигр растерзал собиравшую цветы женщину

    Невеста отказалась от макияжа в день свадьбы и вызвала споры в сети

    Россиянка решила рожать дома и поплатилась

    Задержание иностранца за доставку в Россию мощных взрывных устройств попало на видео

    Пушилин заявил о концентрации ВСУ на одном из направлений в ДНР

    Вице-премьер Сербии оценил шанс введения антироссийских санкций при новом кабмине

    На Западе рассказали о военном истощении Украины

    Токаев наградил казахстанских военных за одну миссию в Сирии

    Более сотни россиян почти 1,5 дня прождали вылета в Египет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше