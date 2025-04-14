Полковник армии Франции Карресс: Мы видим падение морального духа Украины

Украина сталкивается с глубоким истощением в военной, экономической и энергетической сферах, а ее мобилизационные ресурсы уже на исходе. Об этом заявил полковник армии Франции и кавалер ордена Почетного легиона Эрве Карресс изданию Stratpol.

«Сегодня мы наблюдаем истощение Украины: ее военных и человеческих ресурсов. Также мы видим падение морального духа украинского общества», — сказал он.

Также Карресс отметил, что, несмотря на западные санкции, российская экономика «чувствует себя уверенно» и продолжает расти, обходя по показателям большинство западных стран, в частности европейские.

Ранее французский полковник заявил, что в 2025 году Украину ждет дефицит людских и материальных ресурсов.