Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:11, 14 апреля 2025Силовые структуры

Напавшего на полицейского в Москве американца поместили в психбольницу

Суд отправил напавшего на полицейского в Москве американца в психбольницу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Мещанский суд Москвы / ТАСС

Мещанский суд Москвы отправил американца Джозефа Татера, напавшего на полицейского в Москве, на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Об этом ТАСС рассказала адвокат Полина Власюк.

Судья согласилась с просьбой прокуратуры поместить мужчину в психбольницу, тем самым она освободила мужчину от дальнейшего наказания. Процесс проходил в закрытом режиме, чтобы соблюсти врачебную тайну. Гражданин США будет находиться в стационаре специализированного типа интенсивного наблюдения.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Татер ругался и вел себя агрессивно по отношению к персоналу отеля, из-за чего его доставили в отделение полиции, где он схватил за руку сотрудницу правоохранительных органов и отказался предоставлять документы, удостоверяющие личность. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и арестовал на 15 суток. Однако позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

    Обсудить
    Последние новости

    В Сумах прогремели взрывы

    В российском городе после многолетних жалоб с дорожного знака снимут трусы

    Лавров высказался о санкциях

    Фигуристка Муравьева объяснила отчисление из академии Плющенко

    На Западе оценили успехи России в СВО словами «чувствуют приближающуюся победу»

    В Италии отреагировали на критику украинцев по поводу учебников с картой России с Крымом

    Напавшего на полицейского в Москве американца поместили в психбольницу

    В США раскрыли план Зеленского получить больше помощи от Запада

    Бельгийский политик обвинил Евросоюз в лицемерии из-за Украины

    Зеленский предложил лидерам Европы приехать 9 мая в Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше