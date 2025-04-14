Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:37, 14 апреля 2025Силовые структуры

Прокуратура попросила направить на лечение напавшего на полицейского в Москве американца

Прокуратура попросила направить американца Татера на принудительное лечение
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мещанский суд Москвы / ТАСС

Прокуратура попросила направить напавшего на полицейского в Москве американца Джозефа Татера на принудительное лечение. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, врачи клинической больницы имени Н. А. Алексеева принудительно госпитализировали Татера сразу после того, как его отпустили под подписку о невыезде. Правоохранительные органы принудительно доставят его для слушания дела в суд. Прокуратура просит отправить его на принудительное лечение в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях.

6 апреля во время следствия врачи диагностировали обвиняемому психическое расстройство. Так, медики сообщили, что у мужчины выявлены напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию.

Если суд примет решение о невозможности рассмотрения уголовного дела американца из-за его диагноза, то просьба прокуратуры будет удовлетворена и его направят на принудительное лечение.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Татер ругался и вел себя агрессивно по отношению к персоналу отеля, из-за чего его доставили в отделение полиции, где он схватил за руку сотрудницу правоохранительных органов и отказался предоставлять документы, удостоверяющие личность. Вину в содеянном он не признал.

Мещанский суд Москвы признал его виновным по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ и назначил административный арест на 15 суток. На следующий день Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ, и суд отправил его в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Москве избившего полицейского американца отпустили из СИЗО.

    Обсудить
    Последние новости

    Суд ликвидировал Фонд Ройзмана

    Недавно открытая пасхальная комета попала в объектив российского фотографа

    Пенсионерка шлепнула внучку тапком и оказалась за решеткой

    Взрыв произошел возле церкви в Москве

    Страна НАТО выступила против поставок оружия на Украину

    Устранение боевика ВСУ назвали ответом на обстрелы приграничья России

    Названы задачи китайского J-36

    Крупнейшие покупатели российской нефти снизили ее закупки

    Стала известна дата избрания нового канцлера Германии

    В сети испугались за здоровье Скриптонита из-за его внешности на новом фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше