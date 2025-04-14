Прокуратура попросила направить на лечение напавшего на полицейского в Москве американца

Прокуратура попросила направить американца Татера на принудительное лечение

Прокуратура попросила направить напавшего на полицейского в Москве американца Джозефа Татера на принудительное лечение. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, врачи клинической больницы имени Н. А. Алексеева принудительно госпитализировали Татера сразу после того, как его отпустили под подписку о невыезде. Правоохранительные органы принудительно доставят его для слушания дела в суд. Прокуратура просит отправить его на принудительное лечение в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях.

6 апреля во время следствия врачи диагностировали обвиняемому психическое расстройство. Так, медики сообщили, что у мужчины выявлены напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию.

Если суд примет решение о невозможности рассмотрения уголовного дела американца из-за его диагноза, то просьба прокуратуры будет удовлетворена и его направят на принудительное лечение.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Татер ругался и вел себя агрессивно по отношению к персоналу отеля, из-за чего его доставили в отделение полиции, где он схватил за руку сотрудницу правоохранительных органов и отказался предоставлять документы, удостоверяющие личность. Вину в содеянном он не признал.

Мещанский суд Москвы признал его виновным по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ и назначил административный арест на 15 суток. На следующий день Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ, и суд отправил его в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Москве избившего полицейского американца отпустили из СИЗО.