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20:31, 14 апреля 2025Забота о себе

Найдено объяснение «бабочкам в животе» во время влюбленности

Врач Каллехо объяснил наличие бабочек в животе при влюбленности адреналином
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anastasiia Krivenok / Getty Images

Анестезиолог Дэвид Каллехо нашел объяснение «бабочкам в животе», которые возникают во время влюбленности. Об этом он рассказал изданию Vanitatis.

Как отметил Каллехо, когда человек влюблен, в его организме в большом количестве вырабатываются различные нейромедиаторы, в том числе и адреналин. Последний воздействует на пищеварительную систему, из-за чего усиливается перистальтика кишечника, в желудке ощущается пустота, а также иногда даже возникает желание сходить в туалет. Все эти физические реакции появляются на фоне эмоций, которые преобладают во время влюбленности.

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По словам врача, наличие «бабочек в животе» в такие моменты описано во многих культурах. Аналогичным образом организм реагирует, к примеру, на стрессовые ситуации и тревогу. Это еще один аргумент в пользу того, что между биологией и химией имеется тесная связь, добавил доктор.

Ранее психотерапевт Энни Циммерман заявила, что влюбленность иногда может перерасти в одержимость. По ее словам, одной из причин такой трансформации является отвержение со стороны родителей в детстве.

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