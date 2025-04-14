Найдено объяснение «бабочкам в животе» во время влюбленности

Врач Каллехо объяснил наличие бабочек в животе при влюбленности адреналином

Анестезиолог Дэвид Каллехо нашел объяснение «бабочкам в животе», которые возникают во время влюбленности. Об этом он рассказал изданию Vanitatis.

Как отметил Каллехо, когда человек влюблен, в его организме в большом количестве вырабатываются различные нейромедиаторы, в том числе и адреналин. Последний воздействует на пищеварительную систему, из-за чего усиливается перистальтика кишечника, в желудке ощущается пустота, а также иногда даже возникает желание сходить в туалет. Все эти физические реакции появляются на фоне эмоций, которые преобладают во время влюбленности.

По словам врача, наличие «бабочек в животе» в такие моменты описано во многих культурах. Аналогичным образом организм реагирует, к примеру, на стрессовые ситуации и тревогу. Это еще один аргумент в пользу того, что между биологией и химией имеется тесная связь, добавил доктор.

Ранее психотерапевт Энни Циммерман заявила, что влюбленность иногда может перерасти в одержимость. По ее словам, одной из причин такой трансформации является отвержение со стороны родителей в детстве.