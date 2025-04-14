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11:27, 14 апреля 2025Забота о себе

Найдено объяснение отказу некоторых женщин от косметики

Психолог Уэлл объяснила отказ от косметики протестом против стандартов красоты
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Доктор Тара Уэлл с кафедры психологии Колумбийского университета нашла объяснение отказу некоторых женщин пользоваться косметикой. Об этом она рассказала изданию El Comercio.

Как отметила Уэлл, одной из причин отказа от косметики является протест против стандартов красоты, которые общество навязывает женщинам. Также отсутствие макияжа может говорить о полном принятии внешности. При таком уровне уверенности в себе не требуется каких-либо внешних атрибутов, чтобы ощущать полный комфорт, уточнила доктор.

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По словам психолога, еще одной причиной является удобство. Так, отказ от нанесения и поддержания макияжа на протяжении всего дня ассоциируется с более расслабленным образом жизни. К тому же некоторые женщины ценят здоровье кожи больше эстетики, поэтому используют только уходовые средства.

Ранее психолог Мишель Лено рассказала, что ссоры в отношениях могут принести пользу. По ее словам, в ходе словесных перепалок укрепляется эмоциональная связь между партнерами.

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