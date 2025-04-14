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17:08, 14 апреля 2025Экономика

Названо время прихода 24-градусного тепла в Москву

Метеоролог Позднякова: В субботу в столице потеплеет до плюс 24 градусов
Мария Черкасова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Температура воздуха в столице на этой неделе будет значительно выше климатической нормы, рассказала «Вечерней Москве» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В среду, 16 апреля, будет с переменной облачностью без осадков. Ночью ожидается плюс 7-9 градусов, а днем — плюс 17-19 градусов. В четверг, 17 апреля, ночью ожидается плюс 8-10 градусов, в дневные часы столбики термометра поднимутся до плюс 20-22 градусов. В пятницу, 18 апреля, ночью будет плюс 6-11 градусов, днем от 17 до 22 градусов тепла.

В выходные, 19 и 20 апреля, воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, а в субботу — до плюс 24, такая погода соответствует последней декаде мая. В субботу ночью ожидается плюс 8-13 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что земля в Москве уже существенно прогрелась, так что даже в ночные часы при высоком давлении и малооблачной погоде подстилающая поверхность не будет сильно охлаждаться.

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