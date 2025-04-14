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12:34, 14 апреля 2025Забота о себе

Названы приводящие к частым простудам дефициты витаминов и минералов

Терапевт Сухарева посоветовала при частых простудах устранить дефицит витамина D
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Терапевт Ольга Сухарева заявила, что дефицит некоторых витаминов и минералов приводит к частым простудам. Их врач назвала в своем Telegram-канале.

Сухарева посоветовала при частых простудах устранить дефицит витамина D, цинка и железа. Уязвимость перед патогенами у человека появляется и при различных видах анемии, уточнила доктор. Кроме того, чувствительность к вирусам повышается при стрессе, тревоге, недосыпе и депрессии.

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Врач также добавила, что снижать местную иммунную защиту может гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой возникает хроническое воспаление в горле. В числе факторов риска медик назвала аллергический ринит и анатомические особенности строения носа. Помимо этого, частые простуды встречаются у курящих людей и тех, кто употребляет алкоголь, подчеркнула Сухарева.

Ранее эндокринолог Анастасия Подхватилина перечислила продукты для борьбы с различными гиповитаминозами. Так, витамин С она посоветовала не искать в варенье, поскольку это вредный продукт из-за термической обработки и большого количества сахара.

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