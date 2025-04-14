Названы приводящие к частым простудам дефициты витаминов и минералов

Терапевт Сухарева посоветовала при частых простудах устранить дефицит витамина D

Терапевт Ольга Сухарева заявила, что дефицит некоторых витаминов и минералов приводит к частым простудам. Их врач назвала в своем Telegram-канале.

Сухарева посоветовала при частых простудах устранить дефицит витамина D, цинка и железа. Уязвимость перед патогенами у человека появляется и при различных видах анемии, уточнила доктор. Кроме того, чувствительность к вирусам повышается при стрессе, тревоге, недосыпе и депрессии.

Врач также добавила, что снижать местную иммунную защиту может гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой возникает хроническое воспаление в горле. В числе факторов риска медик назвала аллергический ринит и анатомические особенности строения носа. Помимо этого, частые простуды встречаются у курящих людей и тех, кто употребляет алкоголь, подчеркнула Сухарева.

Ранее эндокринолог Анастасия Подхватилина перечислила продукты для борьбы с различными гиповитаминозами. Так, витамин С она посоветовала не искать в варенье, поскольку это вредный продукт из-за термической обработки и большого количества сахара.