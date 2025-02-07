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18:27, 7 февраля 2025Забота о себе

Россиянам назвали продукты для борьбы с дефицитом витаминов

Диетолог Подхватилина посоветовала добавлять замороженные ягоды в каши
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В холодное время года россияне могут столкнуться с дефицитом витаминов — гиповитаминозом, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Подхватилина. Помогающие бороться с этим состоянием продукты она назвала в беседе с «Известиями».

По словам врача, потребность в витаминах индивидуальна и зависит от конкретного пациента — проконсультироваться по этому вопросу можно у своего терапевта. Однако и без витаминных препаратов полноценный рацион и грамотный выбор продуктов помогает избежать серьезных проблем со здоровьем. «Можно варить компоты из ягод, но без добавленного сахара они не всем окажутся по вкусу. Хорошо добавлять замороженные ягоды в каши, белковые йогурты и чай», — посоветовала она.

Витамин С, отметила диетолог, не стоит искать в варенье, поскольку термическая обработка и большое количество сахара делают этот продукт скорее вредным, чем полезным. В свою очередь, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников рекомендовал вводить в рацион квашеные (к примеру, капусту) и кисломолочные продукты.

Суть ферментации — сохранение продуктов при помощи органической (молочной) кислоты, которая препятствует размножению патогенных бактерий. Она образуется под действием лактобактерий, которые содержатся в квашеных и кисломолочных продуктах, которые по сути такие же — квашеные. Пример — простокваша

Алексей Березниковдоктор медицинских наук, заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ

Нехватку витамина D Березников посоветовал восполнять, добавляя в рацион дикую рыбу и печень трески. Витамин E содержится в брокколи, помидорах, киви, чернике, кураге, оливках, растительных маслах, пророщенных зернах, яйцах и жирной морской рыбе.

Витамин К, играющий важную роль в профилактике и лечении онкозаболеваний, есть в зеленом горошке, шиповнике, томатах, моркови, картофеле, цветной капусте, уточнил Березников. Помимо этого, он перечислил продукты, в которых есть важный для обмена кислорода и производства энергии витамин F, — это авокадо, сушеные фрукты, кукуруза, черная смородина, крыжовник, рыбий жир, яичный желток, печень, икра, молоко.

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