Названы самые необычные имена новорожденных в одном российском регионе

Самыми необычными именами для новорожденных в Пермском крае стали Амари и Алмаз

В первой половине апреля жители Пермского края называли новорожденных девочек Каролина-Леонор, Амари, Юсрия, а мальчиков — Алмаз, Самуэль и Халид. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на информационно-аналитический портал ЗАГС.

Кроме того, самыми необычными именами стали Милания, Салахаддин и Данис. В то же время наиболее популярными для девочек оказались Ева, София, Анна и Василиса. Для мальчиков — Михаил, Александр, Тимофей, Артем и Матвей.

Ранее стало известно, что имена Джина и Моисей стали самыми редкими, которые давали своим новорожденным детям жители Тюменской области в начале апреля 2025 года.