Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:21, 14 апреля 2025Моя страна

Названы самые необычные имена новорожденных в одном российском регионе

Самыми необычными именами для новорожденных в Пермском крае стали Амари и Алмаз
Мария Винар

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

В первой половине апреля жители Пермского края называли новорожденных девочек Каролина-Леонор, Амари, Юсрия, а мальчиков — Алмаз, Самуэль и Халид. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на информационно-аналитический портал ЗАГС.

Кроме того, самыми необычными именами стали Милания, Салахаддин и Данис. В то же время наиболее популярными для девочек оказались Ева, София, Анна и Василиса. Для мальчиков — Михаил, Александр, Тимофей, Артем и Матвей.

Ранее стало известно, что имена Джина и Моисей стали самыми редкими, которые давали своим новорожденным детям жители Тюменской области в начале апреля 2025 года.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил дедлайн по прекращению огня на Украине

    Лавров заметил в администрации Трампа разумных людей

    Доктор Мясников призвал россиян сделать одну вещь при укусе клеща. Какую?

    Проникшие в дом отца участника СВО грабители арестованы

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала откровенное декольте

    Работница мебельной фабрики отказалась раскрыть Путину размер своей зарплаты

    Стало известно о скором визите эмира Катара в Россию

    Американская певица и подруга Цоя отреагировала на осквернение его стены

    Стали известны причины ухода фигуристки Муравьевой от Плющенко

    Бывшая жена миллиардера Билла Гейтса назвала истинную причину развода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше